أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس 28 يوليو 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس الموافق 28-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.722757 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.194107 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 0.194107 درهم إماراتي.
ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم
وسجل اليورو نحو 3.722757 درهم
وسجل الجنيه الإسترليني 4.425765 درهم
وسجل الدولار الكندي نحو 2.853757 درهم
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.546457 درهم
وسجل الين ياباني نحو 0.026816 درهم
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.815981 درهم
وسجل اليوان صيني حوالي 0.543510 درهم
وسجل الدولار هونج كونج 0.467840 درهم
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.194107 درهم
وسجل الريال السعودي نحو 0.977769 درهم
وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.946975 درهم
وسجل الريال القطري حوالي 0.999755 درهم
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم