أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس 28 يوليو 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس الموافق 28-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.722757 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.194107 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 0.194107 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم

وسجل اليورو نحو 3.722757 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.425765 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.853757 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.546457 درهم

وسجل الين ياباني نحو 0.026816 درهم

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.815981 درهم

وسجل اليوان صيني حوالي 0.543510 درهم

وسجل الدولار هونج كونج 0.467840 درهم

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194107 درهم

وسجل الريال السعودي نحو 0.977769 درهم

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.946975 درهم

وسجل الريال القطري حوالي 0.999755 درهم

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم