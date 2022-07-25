أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين 25 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين الموافق 25-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.759726 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.194107 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.557451 درهم إماراتي.

ووفقا لآخر تحديثات أسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.759726 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.422035 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.860202 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.557451 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.027020 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.822733 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.543953 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467876 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194107 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.977509 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538218 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.946975 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 1.004788 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014678 درهم إماراتي