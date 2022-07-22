أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة 22 يوليو 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة الموافق 22-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.750128 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.193902 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 2.532759 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم

وسجل اليورو نحو 3.750128 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.383504 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.844474 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.532759 درهم

وسجل الين ياباني نحو 0.026557 درهم

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.782183 درهم

وسجل اليوان صيني حوالي 0.467876 درهم

وسجل الدولار هونج كونج 0.467834 درهم

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.193902 درهم

وسجل الريال السعودي نحو 0.977353 درهم

وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.939207 درهم

وسجل الريال القطري حوالي 1.004348 درهم