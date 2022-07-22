أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة 22 يوليو 2022

ينشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة الموافق 22-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.750128 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصري 0.193902 درهم إماراتي، كما سجل الدولار الأسترالي 2.532759 درهم إماراتي.
ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم
وسجل اليورو نحو 3.750128 درهم
وسجل الجنيه الإسترليني 4.383504 درهم
وسجل الدولار الكندي نحو 2.844474 درهم
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.532759 درهم
وسجل الين ياباني نحو 0.026557 درهم
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.782183 درهم
وسجل اليوان صيني حوالي 0.467876 درهم
وسجل الدولار هونج كونج 0.467834 درهم
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.193902 درهم
وسجل الريال السعودي نحو 0.977353 درهم
وسجل الريال العماني نحو 9.551365 درهم
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.939207 درهم
وسجل الريال القطري حوالي 1.004348 درهم