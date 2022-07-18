أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين 18 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الإثنين الموافق 18-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.697644 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.194518 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.483433 درهم إماراتي.

ووفقا لآخر تحديثات أسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي كالتالى:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم إماراتي

وسجل اليورو نحو 3.697644 درهم إماراتي

وسجل الجنيه الإسترليني 4.354399 درهم إماراتي

وسجل الدولار الكندي نحو 2.815471 درهم إماراتي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.483433 درهم إماراتي

وسجل الين ياباني نحو 0.026489 درهم إماراتي

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.749362 درهم إماراتي

وسجل اليوان صيني حوالي 0.543253 درهم إماراتي

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467834 درهم إماراتي

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194518 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978029 درهم إماراتي

وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم إماراتي

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم إماراتي

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.919444 درهم إماراتي

وسجل الريال القطري حوالي 0.999592 درهم إماراتي

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014677 درهم إماراتي