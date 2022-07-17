أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الأحد 17 يوليو 2022

تنشر “المال نيوز” أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم اليوم السبت الموافق 17-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم إماراتي.

كما سجل سعر اليورو 3.697644 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.194518 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.483433 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم

وسجل اليورو نحو 3.697644 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.354399 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.815471 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.483433درهم

وسجل الين الياباني نحو 0.026489 درهم

وسجل الفرنك السويسري حوالي 3.749362 درهم

وسجل اليوان الصيني حوالي 0.54325 درهم

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467834 درهم

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194518 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978029 درهم

وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.919444 درهم

وسجل الريال القطري حوالي 1.001636 درهم

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم