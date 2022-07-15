أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة 15 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة الموافق 15-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.662976 درهم إماراتي. وسجل الجنيه المصرى 0.194518 درهم إماراتي. وسجل سعر الدولار الأسترالى 2.460472 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم

وسجل اليورو نحو 3.662976 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.331800 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.790229 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.460472 درهم

وسجل الين ياباني نحو 0.026390 درهم

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.726535 درهم

وسجل اليوان صيني حوالي درهم0.542996 درهم

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467834 درهم

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194518 درهم إماراتي

وسجل الريال السعودي نحو 0.978290 درهم

وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741638 درهم

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.912485 درهم

وسجل الريال القطري حوالي 1.001636 درهم

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم