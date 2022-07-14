أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس 14 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس الموافق 14-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.680966 درهم إماراتي. وسجل الجنيه المصرى 0.194518 درهم إماراتي. كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.477736 درهم إماراتي.
وفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم
وسجل اليورو نحو 3.680966 درهم
وسجل الجنيه الإسترليني 4.356982 درهم
وسجل الدولار الكندي نحو 2.834594 درهم
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.477736درهم
وسجل الين ياباني نحو 0.026682 درهم
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.738294 درهم
وسجل اليوان صيني حوالي 0.545975 درهم
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467834 درهم
أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.194518 درهم
وسجل الريال السعودي نحو 0.978472 درهم
وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.918671 درهم
وسجل الريال القطري حوالي 1.000545 درهم
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014677 درهم