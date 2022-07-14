أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس 14 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الخميس الموافق 14-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.680966 درهم إماراتي. وسجل الجنيه المصرى 0.194518 درهم إماراتي. كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.477736 درهم إماراتي.



وفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم

وسجل اليورو نحو 3.680966 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.356982 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.834594 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.477736درهم

وسجل الين ياباني نحو 0.026682 درهم

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.738294 درهم

وسجل اليوان صيني حوالي 0.545975 درهم

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467834 درهم

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194518 درهم

وسجل الريال السعودي نحو 0.978472 درهم

وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.918671 درهم

وسجل الريال القطري حوالي 1.000545 درهم

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014677 درهم