أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة 8 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة الموافق 8-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 7.39436 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.194724

درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.509052 درهم إماراتي.

ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم

وسجل اليورو نحو 3.739436 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 4.409293 درهم

وسجل الدولار الكندي نحو 2.827610 درهم

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.509052 درهم

وسجل الين ياباني نحو 0.027049 درهم

وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.775573 درهم

وسجل اليوان صيني حوالي 0.548151 درهم

وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467948 درهم

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:

سجل الجنيه المصري نحو 0.194724 درهم

وسجل الريال السعودي نحو 0.978290 درهم

وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم

وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.944255 درهم

وسجل الريال القطري حوالي 1.005421 درهم

وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم