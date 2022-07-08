أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة 8 يوليو 2022

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الجمعة الموافق 8-7-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.672500 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 7.39436 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.194724
درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.509052 درهم إماراتي.
ووفقًا لآخِر تحديثات لأسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.672500 درهم
وسجل اليورو نحو 3.739436 درهم
وسجل الجنيه الإسترليني 4.409293 درهم
وسجل الدولار الكندي نحو 2.827610 درهم
وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.509052 درهم
وسجل الين ياباني نحو 0.027049 درهم
وسجل الفرنك سويسري حوالي 3.775573 درهم
وسجل اليوان صيني حوالي 0.548151 درهم
وسجل الدولار هونج كونج حوالي 0.467948 درهم
أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو النحو التالي:
سجل الجنيه المصري نحو 0.194724 درهم
وسجل الريال السعودي نحو 0.978290 درهم
وسجل الريال العماني نحو 9.538713 درهم
وسجل الدينار البحريني نحو 9.741896 درهم
وسجل الدينار الكويتي نحو 11.944255 درهم
وسجل الريال القطري حوالي 1.005421 درهم
وسجل الريال اليمني حوالي 0.014676 درهم