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أسعار العملات الأجنبية عالميًّا اليوم الخميس 29 يوليو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8427 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:10 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا
محمد عبد السند 11:52 ص, الخميس, 29 يوليو 21 11:52 ص, الخميس, 29 يوليو 21

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق التاسع والعشرون من يوليو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8427 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:10 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا،

وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.8200 بحلول الساعة 10:10صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، حسبما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.9081 أمام الدولار بحلول الساعة 10:20 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا،

وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9149 بحلول الساعة 10:29 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا،

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واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3523 بحلول الساعة 10:09 بتوقيت شرق أوروبا،

وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4302 بحلول الساعة 10:20 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2458 بحلول الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا،

فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.7679 بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4634 بحلول الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق التاسع والعشرون من يوليو من العام 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

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وجاء متوسط أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

فقد سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 18.60 جنيه للبيع، و18.42 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 21.85 جنيه للبيع، و21.46 جنيه للشراء.

وبلغ سعرالريال السعودى 4.19 جنيه للبيع، و4.16 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتى 52.32 جنيه للبيع، و49.33 جنيه للشراء.

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وفى أسعار العملات الأجنبية اليوم سجل سعر الدولار في بنوك “الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي” 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

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بقلم محمد عبد السند

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