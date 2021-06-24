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أسعار العملات الأجنبية عالميًّا اليوم الخميس 24 يونيو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8377 مقابل الدولار
محمد عبد السند 11:06 ص, الخميس, 24 يونيو 21 11:06 ص, الخميس, 24 يونيو 21

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس، الموافق الرابع والعشرين من يونيو من العام 2021، أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8377 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 110.8500 بحلول الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7151 أمام الدولار بحلول الساعة 10:25 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9193 بحلول الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا،

كما استقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3187 بحلول الساعة 10:29 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4158 بحلول الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2289 بحلول الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5104 بحلول الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4729 بحلول الساعة 10:29 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

مع نهاية الأسبوع، اعرف أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 24 يونيو 2021، مع استقرار الدولار أمام الجنيه المصري، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة في مقدمتها البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

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استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وبلغ 18.58 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 21.74 جنيه للشراء، و21.92 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلي المصري، وسجل سعر الريال 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 49.08 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

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بقلم محمد عبد السند

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