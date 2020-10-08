أسعار العملات الأجنبية عالميًّا اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8502 أمام الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء، الموافق الـ8 من أكتوبر 2020 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8502 أمام الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 105.9200 بحلول الساعة 10:20 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7714 أمام الدولار بحلول الساعة 10:38 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري 0.9174 بحلول الساعة 10:29 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3961 بحلول الساعة 10:19 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.5175 بحلول الساعة 10:29 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.3245 بحلول الساعة 10:29 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 9.2782 بحلول الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.7898 بحلول الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

استقرت أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 بالبنوك المصرية مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار الأمريكي 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو، اليوم، 18.37 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 20.13 جنيه للشراء، و20.38 جنيه للبيع، ووصل سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية إلى 14.80 جنيه للشراء، و14.94 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية التي شهدت حالة من الاستقرار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتى 48.76 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.