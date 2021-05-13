أسعار العملات الأجنبية عالميًّا اليوم الخميس 13 مايو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8270 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:20 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الثالث عشر من مايو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8270 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:20 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.6200 بحلول الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، حسبما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني0.7118 أمام الدولار بحلول الساعة 10:32 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9077 بحلول الساعة 10:29 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.2962 بحلول الساعة 10:20 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3972 بحلول الساعة 10:29 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2141 بحلول الساعة 10:29 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.3713 بحلول الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4541 بحلول الساعة 10:29 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق الثالث عشر من مايو من العام 2021، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

وجاء متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو 18.94 جنيه للبيع، و18.72 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني 21.84 جنيه للبيع، و21.60 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى 4.18 جنيه للبيع، و4.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى 52.11 جنيه للبيعـ و48.96 جنيه للشراء.