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أسعار العملات الأجنبية عالميًّا اليوم الخميس 22 أبريل 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8311 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:50 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا
محمد عبد السند 11:51 ص, الخميس, 22 أبريل 21 11:51 ص, الخميس, 22 أبريل 21

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها، صباح اليوم الخميس، الموافق الثاني والعشرين من أبريل من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8311 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:50 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 108.0800 بحلول الساعة 10:49 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7193 أمام الدولار بحلول الساعة 10:51 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9149 بحلول الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.2903 بحلول الساعة 10:39 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3914 بحلول الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2498 بحلول الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.3188 بحلول الساعة 10:40 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4899 بحلول الساعة 10:49 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من أبريل 2021، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

وفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة؛ فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

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استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.77 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.73 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.73 جنيه للشراء، و21.91 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.71 جنيه للشراء، و21.91 جنيه للبيع.

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استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

تباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.04 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.02 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

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بقلم محمد عبد السند

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