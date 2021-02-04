أسعار العملات الأجنبية عالميًّا اليوم الخميس 4 فبراير 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8328 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الرابع من فبراير من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8328 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 9:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 105.2300 بحلول الساعة 9:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، حسبما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7355 أمام الدولار بحلول الساعة 9:38 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9007 بحلول الساعة 9:38 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3106 بحلول الساعة 9:39 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3889 بحلول الساعة 9:29 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2793 بحلول الساعة 9:28 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.6148 بحلول الساعة 9:09 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4604 بحلول الساعة 9:28 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس الرابع من فبراير 2021، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

فقد سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 18.99 جنيه للبيع، و18.87 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 21.56 جنيه للبيع، و21.42 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع، و4.17 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتى 52.13 جنيه للبيع، و51.67 جنيه للشراء.