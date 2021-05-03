أسعار العملات الأجنبية عالميًا اليوم الإثنين 3 -5-2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8317 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الثالث من مايو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8317 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.5700 بحلول الساعة 8:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7230 أمام الدولار بحلول الساعة 8:57 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9133 بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.2953 بحلول الساعة 8:50 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3951 بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2310 بحلول الساعة 8:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.3205 بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 8.3205 بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 3 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى.

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى نحو 18.75 جنيه للشراء و 19.04 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 21.54 جنيه للشراء و 21.92 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 17.07 جنيه للشراء و 17.29 جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى 1.84جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصري نحو 14.27 جنيه للشراء و 14.45جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين عند 2.41 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.