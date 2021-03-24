أسعار العملات الأجنبية عالميًا اليوم الأربعاء 24-3-2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8459 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:00صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد بوابة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من مارس من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8459 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:00صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 108.6100 بحلول الساعة 9:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7308 أمام الدولار بحلول الساعة 9:54 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9361 بحلول الساعة 9:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3168 بحلول الساعة 9:59بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4329 بحلول الساعة 9:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2599 بحلول الساعة 9:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.6706 بحلول الساعة 9:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.5246 بحلول الساعة 9:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من مارس 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

وجاء متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و 15.69 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 18.85 جنيه للبيع و 18.61 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 21.89 جنيه للبيع و21.57 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودى 4.21 جنيه للبيع و4.15 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتى 52.28 جنيه للبيع 49.15 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: “الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي” 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.