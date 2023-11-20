أسعار العملات الأجنبية عالميًا اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1:09 مقابل الدولار، بحلول الساعة 1:00 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0067 بحلول الساعة 1:00 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 1:01 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.65 بحلول الساعة 1:01 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.83 بحلول الساعة 1:02 مساء بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 1:03 مساء صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 1:04 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 1:05 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 1:05 مساء بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

33.51 جنيه للشراء.

33.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

38.27 جنيه للشراء.

38.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

99.16 جنيه للشراء.

100.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.