أسعار العملات الأجنبية عالميًا اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق العاشر من مايو 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 7:33 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 7:34 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.25 أمام الدولار بحلول الساعة 7:34 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.66 بحلول الساعة 7:34 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7:34 بحلول الساعة 8:41 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 7:35 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096بحلول الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في اليوم الأربعاء، 10 مايو 2023، في البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم بنحو قرش واحد ليسجل: 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

انخفض سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو: 33.86 جنيه للشراء، و34.00 جنيه للبيع.

سعر الجنية الإسترليني اليوم

انخفض سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل: 38.91 جنيه للشراء و39.07 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

انخفض سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو: 34.57 جنيه للشراء و34.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم عند: 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

انخفض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو: 100.60 جنيه للشراء و101.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم عند: 8.39 جنيه للشراء و39.43 جنيه للبيع.