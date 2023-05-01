أسعار العملات الأجنبية عالميًا اليوم الإثنين 1 مايو 2023

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الأول من مايو 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:39 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 8:38 مساءًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.25 أمام الدولار بحلول الساعة 8:40 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.66 بحلول الساعة 8:40 مساءًا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 8:41 مساءًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 8:42 مساءً، صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 8:42 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 8:43 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 8:44 مساء بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 33.81 جنيه للشراء، 34.04 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 38.56 جنيه للشراء، 38.77 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 99.74 جنيها للشراء، و100.70 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.