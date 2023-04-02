أسعار العملات الأجنبية عالميًا اليوم الأحد 2 أبريل 2023

يرصد “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأحد الموافق الثاني من أبريل 2023 أمام الدولار .

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.08 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:52 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 11:26 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 11:26 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.66 بحلول الساعة 11:27 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 9:16 بحلول الساعة 11:27 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 11:28 مساءً صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 11:28 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 11:28 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 11:28 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات العربية والاجنبية ، مقابل الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم الأحد 2 أبريل 2023، في البنوك الحكومية و التجارية العاملة في سوق الصرف المصرية .وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.65جنيه للبيع، و33,53 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.03 جنيه للبيع، و 37.90 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.23 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.09 جنيه للبيع، 100.73جنيه للشراء.