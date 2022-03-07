أسعار العملات الأجنبية عالميًا اليوم الإثنين 7 مارس 2022

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.08 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:33 مساء بالتوقيت العالمي الموحد

رصدت صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق السابع من مارس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.08 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:33 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0087 بحلول الساعة 10:34صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.31 أمام الدولار بحلول الساعة 10:35 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.35 بحلول الساعة 10:36 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.82 بحلول الساعة 10:36 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.79 بحلول الساعة 10:37 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.0094 بحلول الساعة 8:46بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.099 بحلول الساعة 10:38 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.16 بحلول الساعة 10:38 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق السابع من مارس 2022 ، فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليورو ليسجل 17.11 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع، كما استقر سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.71 جنيه للشراء، و20.84 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.56 جنيه للشراء، و51.98 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليورو ليسجل 17.02 جنيه للشراء، و17.41 جنيه للبيع، واستقر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.64 جنيه للشراء، و21.01 جنيه للبيع.

فيما استقر الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي ليسجل 49.55 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع.

ووفقًا لتعاملات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وتراجع سعر صرف اليورو 10 قروش ليسجل 16.92 جنيه للشراء، وبنحو 18قرش لسعر لبيع ليسجل 17.23 جنيه للبيع، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني قرشين ليسجل 20.62 جنيه للشراء، وبنحو 6 قروش لسعر البيع ليسجل 20.85 جنيه.

فيما استقر الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف الدينار الكويتي 3 قروش ليسجل 49.58 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع.