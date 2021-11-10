أسعار العملات الأجنبية عالميًا اليوم الأربعاء 10-11-2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8641 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق العاشر من نوفمبر 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8641 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 113.0900 بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 0.7383 أمام الدولار بحلول الساعة 10:23 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3565 بحلول الساعة 10:10 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4053 بحلول الساعة 10:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2413 بحلول الساعة 10:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول سعر الكرونة الدانمركية عند 6.4280 بحلول الساعة 10:10 بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5271 بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.3924 بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق العاشر من نوفمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 10- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

شراء بيع

دولار أمريكي 15.6470 15.7773

يورو 18.1193 18.2717

جنيــه إسترليـني 21.2315 21.4098

دولار كنـدى 12.5740 12.6796

كرون دانمركى 2.4360 2.4566

كرون نرويجى 1.8400 1.8556

كرون ســويدى 1.8282 1.8438

فرنك سويسري 17.1006 17.2505

100 ين ياباني 13.8518 13.9684

ريـــال سعـــودي 4.1720 4.2069

دينــار كويتي 51.7959 52.3623

درهم إماراتي 4.2597 4.2959

دولار أســـترالى 11.5882 11.6925

دينــار البحــرين 41.4941 41.8551

ريـــال عمـــانى 40.6374 40.9874

ريـــال قطــــرى 4.2963 4.3344

دينـار اردنـى 22.0257 22.2843

يوان صينى 2.4483 2.4687