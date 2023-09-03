أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأحد الموافق الثالث من سبتمبر 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 10:30 مقابل الدولار، بحلول الساعة 12:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0069 بحلول الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1:28 أمام الدولار بحلول الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.65 بحلول الساعة 10:11 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.83 بحلول الساعة 10:12 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 10:13 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 10:12 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 10:14 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 10:14 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

وسجل سعر اليورو 33.33 جنيه للشراء.. وللبيع بسعر 33.54 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني 38.33 جنيه للشراء.. 38.47 جنيه للبيع.

سجل سعر الفرنك السويسري 34.22 جنيه للشراء.. والبيع بسعر 34.35 جنيه.

سجل سعر الين الياباني 22.37 جنيه.. وللبيع 22.44 جنيه.

بلغ سعر اليوان الصيني 4.38 جنيه للشراء.. وللبيع بـ 4.40 جنيه.

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 100.38 جنيه للشراء.. وللبيع 100.73 جنيه.

بلغ سعر صرف الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء.. وللبيع بسعر 8.24 جنيه.

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء.. و8.42 جنيه للبيع.