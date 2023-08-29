أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من أغسطس 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 10:30 مقابل الدولار، بحلول الساعة 12:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0069 بحلول الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1:28 أمام الدولار بحلول الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.65 بحلول الساعة 10:11 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.83 بحلول الساعة 10:12 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 10:13 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 10:12 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 10:14 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 10:14 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.19 جنيه للشراء و33.38 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 38.64 جنيه للشراء و38.90 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي 99.08 جنيه للشراء و100.09 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي.

سجل سعر الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.