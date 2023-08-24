أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرون من أغسطس 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0071 بحلول الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.25 أمام الدولار بحلول الساعة 11:01صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.67 بحلول الساعة 11:01 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 11:01 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.75 بحلول الساعة 11:02 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.011 بحلول الساعة 11:02 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى. 0.098 بحلول الساعة 11:03 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 11:04 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “ اليورو” في البنك المركزي المصري بداية اليوم الخميس نحو 33.30 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري بداية اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري نحو 38.92 جنيه للشراء، 39.08 جنيه للبيع.

بينما سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي بداية تعاملات اليوم نحو 34.97 جنيه للشراء، و35.12 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.20 جنيه للشراء، و21.29 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.77 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية في البنك المركزي المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس، فقد جاءت كالتالي:

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.92 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.