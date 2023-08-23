أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 10:30 مقابل الدولار، بحلول الساعة 12:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0069 بحلول الساعة 12:10 صباحا، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1:28 أمام الدولار بحلول الساعة 12:11صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.65 بحلول الساعة 12:12 صباحا، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.83 بحلول الساعة 12:13 صباحا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 12:13 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 12:14 صباحا، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096

بحلول الساعة 12:14 صباحا، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 12:15 صباحا.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 وفقا لأسعار البنك المركزي. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار أمام الجنيه

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه

سجل سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي 33.55 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 39.34 جنيه للشراء، و39.51 للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

سجل سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 100.03 جنيه للشراء، و100.48 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه

سجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 19.86 جنيه للشراء، و19.95 للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه

سجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه

سجل الريال العماني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.62 للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه

سجل الريال القطري في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه

سجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 للبيع.