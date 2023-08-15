أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من أغسطس 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 9:30 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:9 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0069 بحلول الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1:28 أمام الدولار بحلول الساعة 9:31 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.65 بحلول الساعة 9:31 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.83 بحلول الساعة 10:11 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 9:32 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 9:33 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 9:93 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:33 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر اليورو أمام الجنيه

سجل سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي 33.73 جنيه للشراء، و33.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 39.14 جنيها للشراء، و39.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

سجل سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 100.19 جنيه للشراء، و100.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه

سجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 20.03 جنيه للشراء، و20.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه

سجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.13 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه

سجل الريال العماني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه

سجل الريال القطري في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه

سجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 43.52 جنيه للشراء، و43.73 جنيه للبيع.