أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء، الموافق التاسع من أغسطس 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.007 بحلول الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1:28 أمام الدولار بحلول الساعة 10:11 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.65 بحلول الساعة 10:11 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.83 بحلول الساعة 10:12 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 10:12 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 10:12 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 10:13 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 10:14 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.76 جنيه للشراء و 33.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 39.20 جنيه للشراء و 39.37 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.16 جنيه للشراء و 35.32 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.52 جنيه للشراء و 21.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.17 جنيه للشراء و 100.61 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.