أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الثاني من أغسطس 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:9 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.007 بحلول الساعة 10:09 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1:28 أمام الدولار بحلول الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.65 بحلول الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.83 بحلول الساعة 10:11 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 10:12 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 10:12 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 10:12 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 10:12 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 2/8/2023 نحو : 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 2/8/2023 نحو: 33.85 جنيه للشراء، 40.00 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 2/8/2023 نحو : 39.45 جنيه للشراء، 39.62 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 2/8/2023 نحو: 35.21 جنيه للشراء، 35.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 2/8/2023 نحو : 8.21 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 2/8/2023 نحو: 100.26 جنيه للشراء، 100.70 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 2/8/2023 عند: 8.39 جنيه للشراء 8.42 جنيه للبيع.