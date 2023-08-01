أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أغسطس 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 12:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.007 بحلول الساعة 12:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1:28 أمام الدولار بحلول الساعة 12:11 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.65 بحلول الساعة 12:11صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.83 بحلول الساعة 12:12 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 12:12 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 12:12 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096

بحلول الساعة 12:13 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 12:13 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 1 أغسطس 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8423 جنيه للشراء، مقابل 30.9386 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 34.0160 جنيه للشراء، مقابل 34.1314 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 39.6879 جنيه للشراء، مقبل 39.8148 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 35.4143 جنيه للشراء، مقابل 35.5412 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 21.6878 جنيه للشراء، مقابل 21.7601 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو: 4.3139 جنيه للشراء، مقابل 4.3286 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2215 جنيه للشراء، مقابل 8.2476 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 100.4046 جنيه للشراء، 100.7509 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3966 جنيه للشراء ، مقابل 8.4232 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 81.7889 جنيه للشراء ، مقابل 82.1400 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو: 80.0789 جنيه للشراء، مقابل 80.4161 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو: 8.4585 جنيه للشراء، مقابل 8.4953 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو: 43.4754 جنيه للشراء، مقابل 43.6836 جنيه للبيع.