أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 27 يوليو 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية، التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس، الموافق السابع والعشرين من يوليو 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.09 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:15 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد،

وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0071 بحلول الساعة 10:15 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.25 أمام الدولار بحلول الساعة 9:49 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.67 بحلول الساعة 10:16 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 10:16 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.75 بحلول الساعة 10:17 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.011 بحلول الساعة 10:17 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد،

بينما وصلت الكرونة السويدي إلى. 0.098 بحلول الساعة 10:17 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 10:18 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

يرصد موقع «المال نيوز» أحدث تحركات أسعار العملات اليوم الخميس 27-7-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 27-7-2023 في البنوك نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 34.14 جنيه للشراء، و34.26 للبيع، اليوم الخميس 27-7-2023 في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 39.83 جنيه للشراء، 39.97 جنيه للبيع، اليوم الخميس 27-7-2023

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، اليوم الخميس 27-7-2023.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 100.48جنيه للشراء، 100.83 جنيه للبيع، اليوم الخميس 27-7-2023