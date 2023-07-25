أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرون من يوليو 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:08 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.007 بحلول الساعة 10:08 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1:28 أمام الدولار بحلول الساعة 10:09 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.65 بحلول الساعة 10:09صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.83 بحلول الساعة 11:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 10:10 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 10:11 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 10:12 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر اليورو أمام الجنيه

سجل سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي مستوى 34.19 جنيه للشراء و34.33 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل البنك المركزي مستوى 39.56 جنيه للشراء، و39.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه داخل البنك المركزي اليوم مستوى 23.36 جنيه للشراء، و23.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه داخل البنك المركزي مستوى 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي مقابل الجنيه اليوم مستوى 100.45 جنيه للشراء، و100.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه داخل البنك المركزي مستوى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني مقابل الجنيه

سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه داخل البنك المركزي مستوى 80.08 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه

سجل سعر الريال القطري مقابل الجنيه داخل البنك المركزي مستوى 8.45 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.