أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 29 يونيو 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق التاسع والعشرون من يونيو 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.09 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:48 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0071 بحلول الساعة 8:49 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.25 أمام الدولار بحلول الساعة 8:49 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.67 بحلول الساعة 8:50 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 8:50 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.75 بحلول الساعة 8:50 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 8:49 بحلول الساعة 8:50 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى. 0.098 بحلول الساعة 8:50 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 8:50 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

شهدت أسعار العملات مقابل الجنيه استقرارً، اليوم الخميس 29 يونيو 2023، داخل البنك المركزي المصري حيث استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو أمام الجنيه 33.62 جنيه للشراء، و33.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري اليوم داخل البنك المركزي مستوى 39.20 جنيه للشراء، و39.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم داخل البنك المركزي المصري مستوى 23.41 جنيه للشراء، و23.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري مستوى 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي مستوى 100.31 جنيه للشراء، و100.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي مستوى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري مستوى 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري مستوى 80.08 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه

سجل سعر الريال القطري مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري اليوم مستوى 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

الدينار الأردني أمام الجنيه

سجل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه اليوم داخل البنك المركزي المصري، مستوى 43.42 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.