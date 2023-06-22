أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 22 يونيو 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرون من يونيو 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.09 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:48 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0071 بحلول الساعة 8:49 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.25 أمام الدولار بحلول الساعة 8:49 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.67 بحلول الساعة 8:50 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 8:50 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.75 بحلول الساعة 8:50 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 8:49 بحلول الساعة 8:50 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى. 0.098 بحلول الساعة 8:50 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 8:50 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار الأمريكي اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري عند نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم 22 يونيو 2023 مسجلا: 33.53 جنيه للشراء، و33.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم 22 يونيو 2023 مسجلا: 39.02 جنيه للشراء، و39.49 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى

استقر سعر الفرنك السويسري اليوم 22 يونيو 2023 مسجلا: 34.17 جنيه للشراء، و34.50 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى

استقر سعر الـ100 ين ياباني اليوم 22 يونيو 2023 مسجلا: 21.59 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى:

استقر سعر الريال السعودى اليوم 22 يونيو 2023 مسجلًا: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي:

انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم 22 يونيو 2023 مسجلا: 99.43 جنيه للشراء، و100.48 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي:

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم 22 يونيو 2023 مسجلا: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.