أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يونيو 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.08 مقابل الدولار، بحلول الساعة 7:34 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0072 بحلول الساعة 7:34 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 7:34صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.65 بحلول الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.83 بحلول الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 7:35 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8358 جنيه للشراء، مقابل 30.9586 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.2102 جنيه للشراء، مقابل 33.3548 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 38.7637 جنيه للشراء، مقبل 38.9335 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.0690 جنيه للشراء، مقابل 34.2197 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 22.1522 جنيه للشراء، مقابل 22.2451 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دولار كندي نحو : 23.1327 جنيه للشراء، مقابل 23.2282 جنيه للبيع.

وسجل سعر دولار أسترالي نحو 20.8604 جنيه للشراء، مقابل 20.9466 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 4.3173 جنيه للشراء، مقابل 4.3350 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2225 جنيه للشراء، مقابل 8.2556 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 100.3314 جنيه للشراء، 100.7635 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 8.3950 جنيه للشراء ، مقابل 8.3950 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو : 81.7840 جنيه للشراء ، مقابل 82.1248 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 80.0869 جنيه للشراء، مقابل 80.4202 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 8.4551 جنيه للشراء، مقابل 8.5051 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 43.4308 جنيه للشراء، مقابل 43.6221 جنيه للبيع.