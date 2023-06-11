أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأحد 11 يونيو 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من يونيو 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

واستقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.07 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0072 بحلول الساعة 10:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 10:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.65 بحلول الساعة 10:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج 7.83 بحلول الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 10:36 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 10:36 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 10:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 10:36 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.



أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ونشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم، ليسجل: 30.83 جنيه للشراء و30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم

استقر سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو: 33.08 جنيه للشراء، و33.22 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

استقر سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل: 38.43 جنيه للشراء، و38.59 للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

استقر سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو: 33.89 جنيه للشراء، 44.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم عند: 8.22 جنيه للشراء 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو: 100.22 جنيه للشراء، و100.67 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم عند: 8.39 جنيه للشراء و39.42 للبيع.