أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 31 مايو 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من مايو 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.07 مقابل الدولار، بحلول الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0072 بحلول الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.65 بحلول الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.83 بحلول الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 7:36 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 7:36 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 7:35صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 7:36 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقر سعر العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 31-5-2023؛ على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار

وجاء متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.1 جنيه للشراء و 33.23 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

ووصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 38.32 جنيه للشراء و 38.48 جنيه للبيع

الدولار الكندي

ووصل سعر الدولار الكندي نحو 22.7 جنيه للشراء و 22.79 جنيه للبيع

الكرون الدنمارك

وبلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.44 جنيه للشراء و 4.46 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي حو 2.78 جنيه للشراء و 2.79 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي نحو 2.84 جنيه للشراء و 2.85 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري نحو 34.17 حنيه للشراء و34.322 جنيه للبيع.

الدولار الاسترالي

وسجل سعر الدولار الاسترالي نحو 20.17 جنيه للشراء و 20.26 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني امام الجنيه نحو 4,35 حنثه لشراء و 4.37 جنيه للبيع

الين الياباني

وصل سعر الـ 100 ين ياباني نحو 22 جنيه للشراء و 22.09 جنيه للبيع.

العملات العربية

استقر سعر العملات العربية أمام الجنيه دون أي تغيير.

الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه قد سجل 8.22 جنيه لشراء و8.25 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 100.28 جنيه للشراء و100.71 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي إلي 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني نحو 81.79 جنيه لشراء و 82.12 جنيه للبيع.

الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.09 جنيه للشراء و 80.62 جنيه للبيع.

الريال القطري

سجل سعر الريال القطري نحو 8.45 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني نحو 43,41 حنيه للشراء و 43.61 حنيه للبيع.