أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق ا30 مايو 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.08 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:33 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 8:33 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 8:34 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.65 بحلول الساعة 8:34 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.83 بحلول الساعة 8:34 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 8:35 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 8:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 7:06صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 8:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.18 جنيه للبيع، و33.07 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.19 جنيه للبيع، و38.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.59 جنيه للبيع، و100.24 جنيه للشراء