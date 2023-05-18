أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 18 مايو 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الـ18 من مايو 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.09 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:33 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد،

وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 8:34 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 0.0075 أمام الدولار بحلول الساعة 8:33 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.68 بحلول الساعة 8:34 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد،

وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 8:34 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.75 بحلول الساعة 8:35 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 8:35 بحلول الساعة 8:36 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد،

بينما وصلت الكرونة السويدي إلى. 0.098 بحلول الساعة 8:39 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 8:36 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقًا لآخِر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.32 للشراء، 33.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، 38.37 للشراء، 38.53 جنيه للبيع.

سجل سعر الفرنك السويسري، اليوم، 34.20 للشراء، 34.35 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، 99.55 للشراء، و100.46 جنيه للبيع.

و سجل سعر الريال السعودي 8.19 للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 8.39 للشراء، 8.40 جنيه للبيع.