أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من مايو 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.09 مقابل الدولار، بحلول الساعة 6:02 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 6:02 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.25 أمام الدولار بحلول الساعة 6:03 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.66 بحلول الساعة 6:03 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7:34 بحلول الساعة 6:03 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 6:04 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 6:04 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 6:04 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 6:04 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.



أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.55 جنيه للشراء، و 38.69 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع