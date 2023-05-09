أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الـ9 من مايو 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:34 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 8:34 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الاسترليني 0.0075 أمام الدولار بحلول الساعة 9:16 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.68 بحلول الساعة 8:34 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 8:34 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.75 بحلول الساعة 8:35 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 8:35 بحلول الساعة 8:36 صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى. 0.098 بحلول الساعة 8:39 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 8:36 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

يرصد «المال نيوز» أحدث تحركات أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه، والتي جاءت كالتالي:

سعر سعر الدولار فى البنوك المصرية

ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلى المصري إلى 30.57 جنيه للشراء و30.67 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 30.57 جنيه للشراء و30.67 جنيه للبيع، وسجل البنك التجاري الدولي سعر الدولار بنحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.46 للشراء و32.73 للبيع، فيما سجلت العملة الأوروبية ببنك مصر 32.46 للشراء و32.73 للبيع، سجل اليورو في بنك الاسكندرية 32.56 للشراء 32.84 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 36.55 للشراء، 36.91 للبيع، فيما سجلت سعر العملة البريطانية ببنك مصر 36.55 للشراء، 36.91 للبيع، وسجل سعر الإسترليني في البنك التجاري 36.67 للشراء، 37.03 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي فى البنك الأهلى المصري 8.14 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال فى بنك مصر 8.14 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع، وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال بحوالى 8.14 جنيه للشراء و8.20 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي 8.34 جنيه للشراء و8.38 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم فى بنكي الأهلي المصري ومصر 8.33 جنيه للشراء و8.35 جنيه للبيع.