أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 4 مايو 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الـ4 من مايو 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.11 مقابل الدولار، بحلول الساعة 7:53 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 7:53 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 0.0075 أمام الدولار بحلول الساعة 9:16 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.68 بحلول الساعة 9:16 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة9:16 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.75 بحلول الساعة 9:16 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.012 بحلول الساعة 9:17 صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى. 0.098 بحلول الساعة 9:17 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:18 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم عند: 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

انخفض سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو: 33.79 جنيه للشراء، 33.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

انخفض سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل: 38.45 جنيه للشراء و38.62 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

انخفض سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو: 34.30 جنيه للشراء و34.45 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم عند: 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

انخفض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو: 100.55 جنيه للشراء و100.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم عند: 8.39 جنيه للشراء و39.42 جنيها للبيع.