أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الـ11 من أبريل 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:02 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0076 بحلول الساعة 10:03 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.24 أمام الدولار بحلول الساعة 10:05 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.67 بحلول الساعة 10:02 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 0.13 بحلول الساعة 10:03 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.74 بحلول الساعة 12:21 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.74 بحلول الساعة 10:06 صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى. 0.095 بحلول الساعة 10:02 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 10:02 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقرت العملات الاجنبية والعربية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11-4-2023، علي مستوي البنوك المصرية دون أي تغيير .

ووصل متوسط سعر الصرف الأجنبي المعلن من البنك المركزي المصري لدرجات مستقرة منذ قرابة الشهر والنصف الماضي.

سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه حوالي 33.57 جنيه للشراء و 33.68 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري حوالي 38.26 جنيه للشراء و 38.4 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

وصل الفرنك السويسري إلي 34.01 جنيه للشراء و 34.12 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 23.24 جنيه للشراء و 23.31 جنيه للبيع

اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني إلي 4.48 جنيه للشراء و 4.49 جنيه للبيع

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه حوالي 8.21 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100.46 جنيه للشراء و 100.85 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع