أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 10 أبريل 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق 10 من أبريل 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.09 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:55 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 11:54 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.24 أمام الدولار بحلول الساعة 11:56 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.66 بحلول الساعة 11:56 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 9:16 بحلول الساعة 11:57 مساء بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 11:56 مساء صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 11:58 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096

بحلول الساعة 11:57 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 11:58 مساء بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل الدولار الأمريكي وفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل اليورو اليوم 10 أبريل 2023: 33.49 جنيه للشراء، و33.67 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترلينى اليوم 10 أبريل 2023: 38.12 جنيه للشراء، و38.38 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى

سجل الفرنك السويسري اليوم 10 أبريل 2023: 33.91 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

سجل الـ100 ين ياباني اليوم 10 أبريل 2023: 23.15 جنيه للشراء، و23.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى

سجل الريال السعودى اليوم 10 أبريل 2023: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتى اليوم 10 أبريل 2023: 99.57 جنيه للشراء، و100.59جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي اليوم 10 أبريل 2023: 8.39 جنيه للشراء، و8.4 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

سجل اليوان الصينى اليوم 10 أبريل 2023: 4.46 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع