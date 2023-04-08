أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم السبت 8 أبريل 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم السبت الموافق الثامن من أبريل 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:02 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0076 بحلول الساعة 10:03 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.24 أمام الدولار بحلول الساعة 10:05 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.67 بحلول الساعة 10:02 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 0.13 بحلول الساعة 10:03 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.74 بحلول الساعة 12:21 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.74 بحلول الساعة 10:06 صباحا صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى. 0.095 بحلول الساعة 10:02 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 10:02 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 33.47 جنيه للشراء، 33.67 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 38.24 جنيه للشراء، 38.52 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم



ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 99.59 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.