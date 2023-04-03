أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 3 أبريل 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الثالث من أبريل 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.09 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:43 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 11:43 مساءًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 11:43 مساءًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.66 بحلول الساعة 11:45 مساءًا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 9:16 بحلول الساعة 11:27 مساءًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 11:45 مساءًا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 11:45 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 11:46 مساءًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 11:46 مساءًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات العربية والاجنبية ، مقابل الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم الإثنين 3 أبريل 2023، في البنوك الحكومية و التجارية العاملة في سوق الصرف المصرية .

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.42 جنيه للشراء و33.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.03 جنيه للشراء و 38.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 100.58 جنيه للشراء و 100.99 جنيه للبيع