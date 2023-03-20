أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 20 مارس 2023

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.07 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0076 بحلول الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.22 أمام الدولار بحلول الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.67 بحلول الساعة 11:20 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 0.13 بحلول الساعة 11:22 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 11:23 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 11:22 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 11:23 مساءًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 11:24 مساءًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 32.70 جنيه للشراء، 33.02 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 37.41 جنيه للشراء، 37.72 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصري 96.96 جنيه للشراء، و100.63 جنيها للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.