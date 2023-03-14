أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من مارس 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.07 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:07 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 9:09 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.21 أمام الدولار بحلول الساعة 9:09 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.66 بحلول الساعة 9:09 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 0.13 بحلول الساعة 9:10 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 9:12 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 9:13 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 9:13 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:13 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 14 مارس 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8380 جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 32.8918 جنيه للشراء، مقابل 33.0084 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 37.2492 جنيه للشراء، مقبل 37.3703 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 33.7618 جنيه للشراء، مقابل 33.8725 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 23.2057 جنيه للشراء، مقابل 23.2809 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 4.4881 جنيه للشراء، مقابل 4.5056 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2136 جنيه للشراء، مقابل 8.2405 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 100.5576 جنيه للشراء، 100.9091 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 8.3963 جنيه للشراء ، مقابل 8.4234 جنيه للبيع.