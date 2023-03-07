أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق السابع من مارس 2023 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.07 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:38 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 8:39 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.20 أمام الدولار بحلول الساعة 8:39 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.67 بحلول الساعة 8:40 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 0.13 بحلول الساعة 8:40 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 بحلول الساعة 8:41 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 8:42 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.096 بحلول الساعة 8:42 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 8:40 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 7 مارس 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.7206 جنيه للشراء، مقابل 30.8157 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 32.6744 جنيه للشراء، مقابل 32.7879 جنيه للبيع.

ولغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 36.8616 جنيه للشراء، مقبل 36.9881 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 32.8527 جنيه للشراء، مقابل 32.9686 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 22.5721 جنيه للشراء، مقابل 22.6470 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 4.4291 جنيه للشراء، مقابل 4.4441 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.1852 جنيه للشراء، مقابل 8.2112 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 100.0735 جنيه للشراء، 100.4162 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3639 جنيه للشراء، مقابل 8.3905 جنيه للبيع.