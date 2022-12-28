أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرون من ديسمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.06 مقابل الدولار، بحلول الساعة 7:04 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 7:05 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.20 أمام الدولار بحلول الساعة 7:06 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.68 بحلول الساعة 7:05 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.79 بحلول الساعة 7:06 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.74 بحلول الساعة 7:08 صباحا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.014 بحلول الساعة 7:06 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.095 بحلول الساعة 7:09 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 7:09 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 28-12-2022؛ في 38 بنكا عاملا في السوق المصرية أمام الجنيه المصري منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وأظهر متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية ثباتا أمام الجنيه طبقا لما جاء بسعر الصرف الأجنبي لدي البنك المركزي المصري.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 24.67 جنيه للشراء و 24.74 جنيه للبيع.

اليورو

سجل سعر اليورو أمام الجنيه 26.27 جنيه للشراء و26.36 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نجو 29.67 جنيه للشراء و29.77 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 26.54 جنيه للشراء و26.64 جنيه للبيع.

الين الياباني

وصل سعر الـ 100 ين ياباني لحوالي 18.51 جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 3.54 جنيه للشراء و 3.55 جنيه للبيع.

العملات العربية

استقر سعر العملات العربية أمام الجنيه وثابتة بالنسبة لمتوسط سعرها في البنوك وجاءت الأسعار على النحو التالى:

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 6.56 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 80.53 جنيه للشراء و80.8 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 6.71 جنيه للشراء و 6.73 جنيه للبيع.